КАМАЗ начнет серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году

Серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» запустится в 2021 году. Об этом заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин на выставке Comtrans в Москве.

Грузовик будет выпускаться на автозаводе в Челнах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«В продажи он пойдет в этом году, мы, собственно говоря, сомнений в этом не имеем», — приводит ТАСС его слова.



Ранее Когогин рассказал в интервью «Ведомостям» о дефиците грузовиков на рынке. При этом он заметил, что у КАМАЗа есть портфель заказов до первого полугодия 2022 года. Но компания будет плавно поднимать цены на автомобили.



Татьяна Леухина