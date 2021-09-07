КАМАЗ начнет серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
Серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» запустится в 2021 году. Об этом заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин на выставке Comtrans в Москве.
Грузовик будет выпускаться на автозаводе в Челнах.
«В продажи он пойдет в этом году, мы, собственно говоря, сомнений в этом не имеем», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Когогин рассказал в интервью «Ведомостям» о дефиците грузовиков на рынке. При этом он заметил, что у КАМАЗа есть портфель заказов до первого полугодия 2022 года. Но компания будет плавно поднимать цены на автомобили.
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