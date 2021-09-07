Стоимость биткоина упала почти на 10%

Стоимость биткоина упала почти на 10%. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Coindesk.

Сегодня вечером цена биткоина колеблется в пределах $46 тысяч. По состоянию на 18.19 его стоимость составила $46 794.

Напомним, 9 августа в ходе торговой сессии биткоин вырос на 6,05% и достиг отметки в $46 тысяч. По данным на 22.34, стоимость криптовалюты поднялась до $46 288. Последний раз цена биткоина находилась выше отметки $46 тысяч в мае 2021 года. В начале сентября курс биткоина превысил $50 тысяч.

В московском Кремле заявили, что Россия не готова признавать биткоин официальным платежным средством. «Эта мера ничего, кроме вреда, нанести не может», — объяснил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Татьяна Демина