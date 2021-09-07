Правительство России поддержало предложение об отмене обязательного техосмотра

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение об отмене в России обязательного техосмотра. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Теперь процедуру техосмотра нужно будет проходить только при смене владельца, если автомобилю больше четырех лет. Во всех остальных случаях техосмотр будет добровольным, сообщается в telegram-канале правительства России.

В правительственной комиссии по безопасности дорожного движения заявили, что за безопасностью мотоцикла или машины в первую очередь должен следить их владелец. Законопроект планируется доработать при участии правительства. Затем его внесут в Государственную думу.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в середине июля Хуснуллин поручил оценить переформатирование услуги техосмотра или ее отмену. А в начале августа Минтранс РФ подготовил проект приказа, согласно которому в России планируют ужесточить требования к фотографированию транспорта при проведении его техосмотра. Перед началом проверки на фотографии автомобиль должно быть видно одновременно спереди и сбоку.



Татьяна Демина