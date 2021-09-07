В Кремле заявили о неготовности признать биткоин официальным платежным средством
В Кремле заявили о неготовности признать биткоин официальным платежным средством в России, об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«РФ не готова признавать биткоин официальным платежным средством, так как эта мера ничего, кроме вреда, нанести не может», — приводит его слова ТАСС.
В начале сентября курс биткоина превысил $50 тысяч.
Как оценивал ситуацию эксперт ЦСР Акмаль Назиров, до конца года валюта имеет все шансы подорожать до $73—75 тысяч.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым