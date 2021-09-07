Новости экономики

13:10 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Кремле заявили о неготовности признать биткоин официальным платежным средством

12:56, 07.09.2021
В Кремле заявили о неготовности признать биткоин официальным платежным средством
Фото: pixabay.com

В Кремле заявили о неготовности признать биткоин официальным платежным средством в России, об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«РФ не готова признавать биткоин официальным платежным средством, так как эта мера ничего, кроме вреда, нанести не может», — приводит его слова ТАСС.

В начале сентября курс биткоина превысил $50 тысяч.

Фото: pixabay.com

Как оценивал ситуацию эксперт ЦСР Акмаль Назиров, до конца года валюта имеет все шансы подорожать до $73—75 тысяч.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок