В Кремле заявили о неготовности признать биткоин официальным платежным средством

В Кремле заявили о неготовности признать биткоин официальным платежным средством в России, об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«РФ не готова признавать биткоин официальным платежным средством, так как эта мера ничего, кроме вреда, нанести не может», — приводит его слова ТАСС.

В начале сентября курс биткоина превысил $50 тысяч.

Фото: pixabay.com

Как оценивал ситуацию эксперт ЦСР Акмаль Назиров, до конца года валюта имеет все шансы подорожать до $73—75 тысяч.



Маргарита Головатенко