Новости общества

19:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Талибан»* представил состав нового правительства Афганистана

18:18, 07.09.2021

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, пишет ТАСС.

  • Заместитель нового главы Кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар;
  • Второй заместитель главы Кабинета министров — мулла Абдул Салам Ханафи;
  • Министр обороны — сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид;
  • Министр разведки — мулла Абдул Хак Васик;
  • Глава МВД — сын основателя «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани;
  • Министр культуры и информации — Забихулла Муджахид;
  • Министр иностранных дел — мулла Амир Хан Моттаки;
  • Министр образования — шейх Мавлави Нурулла Мунир;
  • Министр экономики — Мохаммад Ханиф;
  • Глава Центробанка — мулла Мохаммад Идрис.

    Напомним, Россия получила приглашение на объявление нового правительства Афганистана. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что российский посол в Кабуле планирует посетить церемонию.

    15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

    * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

    Татьяна Демина
    ОбществоВласть

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также