«Талибан»* представил состав нового правительства Афганистана
Официальный представитель радикального движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, пишет ТАСС.
- Заместитель нового главы Кабинета министров — мулла Абдул Гани Барадар;
- Второй заместитель главы Кабинета министров — мулла Абдул Салам Ханафи;
- Министр обороны — сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид;
- Министр разведки — мулла Абдул Хак Васик;
- Глава МВД — сын основателя «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани;
- Министр культуры и информации — Забихулла Муджахид;
- Министр иностранных дел — мулла Амир Хан Моттаки;
- Министр образования — шейх Мавлави Нурулла Мунир;
- Министр экономики — Мохаммад Ханиф;
- Глава Центробанка — мулла Мохаммад Идрис.
Напомним, Россия получила приглашение на объявление нового правительства Афганистана. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что российский посол в Кабуле планирует посетить церемонию.
15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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