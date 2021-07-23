Россияне смогут посетить египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия восстанавливает авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Каждый из авиарейсов по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будет выполняться пять раз в неделю, пишет ТАСС. Дальнейшее решение об увеличении их числа власти примут по результатам визита российской делегации в Египет, которая оценивает эпидемиологическую обстановку в стране.

Напомним, 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Спустя время после этого стало известно, что власти примут решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита туда российской делегации экспертов.



В конце апреля Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.



Татьяна Демина