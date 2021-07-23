Состояние певицы МакSим начало улучшаться

Состояние певицы МакSим, которая по-прежнему находится в искусственной коме, начало улучшаться. «Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — сообщила ее директор Маргарита Соколова.

Представительница МакSим рассказала, что у артистки есть проблемы с легкими и сбои в работе организма. Однако при таком тяжелом течении коронавируса подобные ухудшения неизбежны, обратила внимание Соколова.

«Организм сильно ослаб, конечно. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, — это на сегодняшний день факт», — цитирует директора певицы RT. Соколова добавила, что лечением МакSим занимается «звездный состав докторов».

О госпитализации певицы стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

Татьяна Демина