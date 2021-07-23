Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия с 9 августа возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По маршруту Москва — Манама самолеты будут курсировать два раза в неделю. Рейсы Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата будут доступны трижды в неделю. По маршруту Москва — Кишинев они будут выполняться также три раза в неделю, пишет ТАСС.



Напомним, Россия с 1 августа увеличит число регулярных перелетов на взаимной основе в Белоруссию. Количество маршрутов Москва — Минск увеличится в два раза — с 10 до 20 рейсов в неделю. Авиарейсы Сочи — Минск и Краснодар — Минск будут выполнять трижды в неделю на каждом маршруте.