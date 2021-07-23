Минздрав Татарстана закупит для лечения пациентов с коронавирусом «Фавипиравир» на 11,5 млн рублей

Для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, закупят препарат «Фавипиравир» на 11,5 млн рублей. Тендер на поставку лекарственного средства опубликован на портале госзакупок.

Исполнителю необходимо закупить 5 тыс. упаковок «Фавипиравира», в каждой из которых находится по 50 таблеток, покрытых оболочкой 200 мг. Поставка товара производится в течение семи дней с момента заключения контракта.

Заказчиков выступает Министерство здравоохранения РТ. Подать заявку на участие в тендере можно до 2 августа.

Татьяна Демина