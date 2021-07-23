Евросоюз одобрил использование вакцины от COVID-19 Moderna для подростков с 12 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против COVID-19 компании Moderna для вакцинации подростков 12—17 лет. Об этом заявил лекарственный регулятор.

Препарат будет применяться так же, как и для вакцинации взрослых. Вакцину они будут получать двумя дозами с интервалом в четыре недели.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech, передает «РИА Новости».

В начале июля в Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург позже обещал, что вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября.



Татьяна Леухина