Количество вакцинированных пенсионеров в Москве достигло 1 миллиона

Фото: Максим Платонов (архив)

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли порядка 1 млн пенсионеров. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют и значительно просто в разы, в разы меньше смертность», — рассказал он о вакцинации пожилых москвичей.

Собянин призвал жителей Москвы сделать прививку, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в городе спадает.

Как сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, количество россиян, получивших первый компонент вакцины против COVID-19, приближается к 35 миллионам. За последнюю неделю число привитых увеличилось более чем на 2 млн человек.



Напомним, в Москве отменили систему QR-кодов для входа в кафе и рестораны. Темпы вакцинации увеличились, рост заболеваемости замедлился, поэтому в данной мере больше нет необходимости, заявил Собянин.



Татьяна Демина