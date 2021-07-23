Минтруда России: коллективный иммунитет в организациях должен достигать 80%

Фото: Максим Платонов (архив)

Работодателям необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета в организациях не менее 80% с учетом переболевших коронавирусом и вакцинированных не более шести месяцев назад. На непривитых от COVID-19, лиц с медотводом и прочих работников в трудовом коллективе должно приходиться не более 20%.

Это необходимо для контроля за эпидемиологическим процессом и стабилизации ситуации с коронавирусом. Соответствующие разъяснения по организации вакцинации в трудовых коллективах дали Минтруда России и Роспотребнадзор.

По своему усмотрению работодатели могут предоставить сотруднику выходной день, чтобы он сделал прививку от COVID-19, говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.

Если работник отказывается сделать прививку от коронавируса без уважительной причины (медотвода), работодателю следует отстранить его от исполнения трудовых обязанностей без сохранения зарплаты.

Напомним, все больше регионов России вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. В Татарстане пока такую меру по борьбе с коронавирусом не ввели.

Татьяна Демина