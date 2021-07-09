Главное о коронавирусе на 9 июля: первая «уголовка» за QR-код, Олимпийские игры пройдут без зрителей

В Татарстане откроют больше прививочных пунктов



В Татарстане спрос на вакцины от коронавируса превышает поставки, в некоторых пунктах вакцинации в связи с этим возник ажиотаж, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Объема и количества получаемых доз вакцины недостаточно, поэтому республика запросит дополнительные. По ее словам, срывов в поставках препарата не наблюдалось, все вакцины поступали в республику регулярно и систематически, поэтому претензий к поставщикам у Татарстана нет.

Галимова сообщила, что в Татарстане, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета, намерены открывать больше прививочных пунктов. Обязательную вакцинацию в республике по-прежнему вводить не планируют. Она добавила, что в республике ждут поступления новых партий вакцин от коронавируса. Галимова заверила, что дефицита препаратов в Татарстане нет.

В административные здания предприятия и подразделения группы «Татнефть» сторонних посетителей будут пропускать только при предъявлении сертификата о вакцинации, в том числе QR‑кода. Посетить ее смогут и те, кто покажет через мобильное приложение дневник здоровья на портале госуслуг. Также на предприятия и подразделения группы «Татнефть» можно будет пройти при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, результаты которого действительны в течение трех суток, или показав справку (сертификат) о наличии высокого титра антител в течение шести месяцев после перенесенного в тяжелой или средней форме коронавируса.



Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что Роспотребнадзор завершил проверку соблюдения мер по борьбе с коронавирусом при проведении Дня молодежи в городе, куда несколько тысяч челнинцев пришли без масок. Материалы направлены в суд.

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 621 145 человек. За сутки привились 17 745 человек.



Бурятия ослабляет ограничения — в регионе был локдаун

За последние сутки в России проведено более 561 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 014 851 человек.



Власти Санкт-Петербурга объявили об ужесточении ограничительных мер в связи с ситуацией с COVID-19. С 13 июля в городе запрещены массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. Указанное ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах. Наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тыс. человек, количество зрителей в цирках уменьшается до 50%. Спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей, спортсмены, тренеры, судьи должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Ограничения вводятся до 16 августа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, — это штамм «дельта». Остальные случаи приходятся на штамм «альфа» и классический. Также выявляются случаи заражения «британским» штаммом и штаммами, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются.

Попова отметила, что сейчас в России нет необходимости вводить новый локдаун, поскольку в стране на данный момент нет сопутствующих этому угроз и рисков.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что текущая эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому пока можно воздержаться от введения новых ограничений и восстановить работу объектов, расположенных на открытом воздухе. По просьбе представителей общепита до 1 августа включительно в Москве разрешается обслуживание посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов. Разрешение поддержит рестораны и туристическую отрасль, а еще москвичей, «которые пока не успели завершить вакцинацию».



Правоохранительные органы в Москве возбудили первое уголовное дело о покупке несуществующего QR-кода о вакцинации от коронавируса. Дело возбуждено по статье о мошенничестве. Всего за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов полиция возбудила уже 55 уголовных дел. Наказание за такие преступления — до 80 тысяч рублей штрафа, также закон предусматривает арест до 6 месяцев.

Еще Песков заявил, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если на пути к ее регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера. Он отметил, что «работа в этом направлении продолжается».

В Башкирии перенесли введение дополнительных антикоронавирусных ограничений при посещении жителями заведений общепита и других организаций социально-бытового профиля. Решение принято по просьбе делового сообщества республики. Теперь требование об обязательном наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, в том числе первым компонентом, о имеющихся противопоказаниях к прививке или отрицательный ПЦР-тест при посещении ресторанов и других заведений переносится с 12 на 26 июля.

Власти Бурятии, где сейчас действует локдаун, приняли решение с 12 июля ослабить ограничения, введенные с 27 июня для борьбы с коронавирусом. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости. Так, с 12 июля в Бурятии возобновят работу заведения общепита, за исключением тех, что расположены внутри торговых центров. Разрешается работа кафе и ресторанов до 22 часов, но за один стол нельзя сажать более четырех человек без учета детей. Фуд-корты внутри ТЦ продолжат работать навынос и доставку. Также с понедельника возобновят работу организации, деятельность которых была приостановлена после введения режима всеобщей самоизоляции. В частности, бани, сауны, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, солярии и так далее. При загрузке не более 50% от единовременной пропускной способности.

Организаторам концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной на теплоходе может грозить штраф до 1 млн рублей за нарушения антикоронавирусных мер. На теплоходе, по визуальной оценке, находились более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись.

ЕС предложил Минздраву обсудить признание сертификатов

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 185 564 006 человек, 4 010 652 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 790 505). На второй строчке — Индия (30 752 950), на третьей — Бразилия (18 962 762), на четвертой — Франция (5 861 128), на пятой Россия (5 638 901, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (606 475). За ними следуют Бразилия (530 179), Индия (405 939), Мексика (234 458), Перу (193 909) и Великобритания (128 601).

Евросоюз предложил российскому Министерству здравоохранения обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Существующий в ЕС цифровой сертификат позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза. Существует и закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами.

После этого Еврокомиссия направила России и ряду других стран техническую информацию о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Переговоры пока не начаты. Информацию о европейском цифровом сертификате запросили многие страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение Евросоюза о взаимном признании COVID-сертификатов как «очень примечательное и очень положительное».

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил мнение, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, поскольку «число признанных вакцин должно быть ограничено теми, использование которых разрешило Европейское агентство лекарственных средств». В ЕС разрешено четыре вакцины — от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила выявленный в январе российский вариант COVID-19 в список для наблюдения. Российский штамм начнут внимательно отслеживать в ВОЗ с 9 июля. Среди других вариантов, на которые обращают внимание специалисты: мутации коронавируса, выявленные в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимур заявил, что правительство страны вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа — режим ЧС еще будет действовать.

Организаторы Олимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска местных зрителей на соревнования в столичном регионе, куда входят префектуры Токио, Канагава, Тиба и Сайтама. Вопрос допуска зрителей на соревнования в других префектурах в настоящий момент согласовывается организаторами Игр с представителями местных властей.

Мутация коронавируса эпсилон, обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела, гласит исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology. Специалисты нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три изменения в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одна из этих мутаций повлияла на рецептор-связывающий участок «шипа» коронавируса. Две другие реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам COVID-19 «научился» нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna. По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к калифорнийскому варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%.

Маргарита Головатенко