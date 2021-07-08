В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

Власти Санкт-Петербурга объявили об ужесточении ограничительных мер в связи с ситуацией с COVID-19. С 13 июля в городе запрещены массовые мероприятия численностью свыше 75 человек.

Указанное ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах. Наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тыс. человек, количество зрителей в цирках уменьшается до 50%. Спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей, спортсмены, тренеры, судьи должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.



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Наполняемость судов, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, не должна превышать 50% от количества пассажирских мест. На них запрещается проводить культурно-зрелищные мероприятия. Ограничения вводятся до 16 августа.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1 937 новых случаев COVID-19. Всего в городе выявили 483 992 случая коронавируса. Выздоровели за сутки 3 387 пациентов, за весь период — 464 074. За сутки от COVID-19 скончался 101 человек, всего в Петербурге зарегистрировано 17 183 случая смерти от коронавируса.

Вчера вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным указала на необходимость вводить новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 в регионах.

Татьяна Леухина