ЕС направил России данные для обсуждения признания сертификатов о вакцинации от COVID-19

Еврокомиссия направила России и ряду других стран техническую информацию о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Переговоры пока не начаты, заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Там отметили, что информацию о европейском цифровом сертификате запросили многие страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Через миссии ЕС (в этих странах, — прим. ред.) общая и техническая информация о сертификатах была передана многим странам в течение последних дней. Это также относится к России, о чем ранее проинформировал посол (ЕС в России Маркус Эдерер — прим. ред.), — передает ТАСС.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Он объяснил это тем, что число признанных вакцин должно быть ограничено разрешенными Европейским агентством лекарственных средств. Брюссель тем временем предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса. В Кремле данную инициативу оценили положительно.

Татьяна Леухина