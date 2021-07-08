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Соревнования Олимпийских игр в Токио будут проходить без зрителей

16:45, 08.07.2021
Соревнования Олимпийских игр в Токио будут проходить без зрителей
Фото: pixabay.com

Организаторы Олимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска местных зрителей на соревнования в столичном регионе, куда входят префектуры Токио, Канагава, Тиба и Сайтама. Об этом пишет агентство Kyodo.

Вопрос допуска зрителей на соревнования в других префектурах в настоящий момент согласовывается организаторами Игр с представителями местных властей.

Фото: pixabay.com

Сегодня министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимур заявил, что правительство страны вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа — режим ЧС еще будет действовать.

Спорт
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