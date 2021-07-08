С 12 июля в Токио снова введут режим ЧС из-за ситуации с COVID-19

На заседании экспертной комиссии министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимур заявил, что правительство страны вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

«В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого, распространяется штамм «дельта», — сказал он.

В Токио до 20 июня действовал режим ЧС, затем в столице до 11 июля был введен режим усиленных мер против распространения инфекции. Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа — режим ЧС еще будет действовать.

Олимпиаду в Токио могут отменить, если ситуация с распространением коронавируса резко ухудшится, заявил в апреле генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.



Алексей Нечаев