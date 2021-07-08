Попова заявила, что в России нет необходимости вводить локдаун

В России сейчас нет необходимости вводить жесткой локдаун. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1".

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам главного санитарного врача, ситуация с заболеваемостью с COVID-19 в Москве стабилизируется. На это повлияли введённые ограничения и интенсивная вакцинация.

Кроме того, Анна Попова заявила, что повторно коронавирусом болеет не более 1% пациентов.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 818 новых случаев COVID-19. Число активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, достигло в России 423 422. Это стало максимальным значением с 9 февраля. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 5 707 452 жителя страны.



Татьяна Леухина