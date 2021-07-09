В Бурятии с 12 июля ослабят «ковидные» ограничения — сейчас там локдаун

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Бурятии, где сейчас действует локдаун, приняли решение с 12 июля ослабить ограничения, введенные с 27 июня для борьбы с коронавирусом. Глава республики Алексей Цыденов заявил, что две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости.

Так, с 12 июля в Бурятии возобновят работу заведения общепита, за исключением тех, что расположены внутри торговых центров. Разрешается работа кафе и ресторанов до 22 часов, но за один стол нельзя сажать более четырех человек без учета детей. Фуд-корты внутри ТЦ продолжат работать на вынос и доставку.

Также с понедельника возобновят работу организации, деятельность которых была приостановлена после введения режима всеобщей самоизоляции. В частности, бани, сауны, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, солярии и т.п. при загрузке не более 50% от единовременной пропускной способности, сообщается на сайте правительства республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

При этом до 25 июля включительно в Бурятии под запретом массовые мероприятия с очным присутствием людей. Остаются закрытыми детские развлекательные центры и игровые комнаты, аттракционы, в том числе в парках культуры и отдыха, иных развлекательных и досуговых заведениях.

Власти отмечают, что с 28 июня по 4 июля в Бурятии зафиксировано снижение заболеваемости по сравнению с 25-й неделей на 10%. Среди работающего населения она упала в 1,2 раза.

Напомним, власти Бурятии объявили дни с 27 июня по 11 июля нерабочими, с целью «переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд». В частности, ограничили допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала.

Татьяна Демина