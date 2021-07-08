В Роспотребнадзоре назвали наиболее распространенный штамм COVID-19 в России

Около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, — это штамм «дельта». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Остальные случаи приходятся на штамм «альфа» и классический. Также выявляются случаи заражения «британским» штаммом и штаммами, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются, рассказала главный санитарный врач в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Попова отметила, что сейчас в России нет необходимости вводить новый локдаун. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным указала на необходимость вводить новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 в регионах.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила выявленный в январе российский вариант COVID-19 в список для наблюдения.



Татьяна Леухина