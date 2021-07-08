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В Татарстане планируют открывать больше пунктов вакцинации, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета

12:34, 08.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане планируют открывать больше пунктов вакцинации, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета, намерены открывать больше прививочных пунктов. Обязательную вакцинацию в республике по-прежнему не планируют вводить, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В республике ждут поступления новых партий вакцин от коронавируса, добавила она. При этом Галимова заверила, что дефицита препаратов в Татарстане нет. В некоторых пунктах вакцинации наблюдается ажиотаж.

По последним данным, в Татарстане провакцинировано от коронавируса 621 145 человек. За сутки привились 17 745 татарстанцев.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать в стране эпидемиолого-математическую модель вакцинации от коронавируса, чтобы довести коллективный иммунитет до 80—90%.

ОбществоМедицина Татарстан
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