В Татарстане планируют открывать больше пунктов вакцинации, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета
В Татарстане, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета, намерены открывать больше прививочных пунктов. Обязательную вакцинацию в республике по-прежнему не планируют вводить, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
В республике ждут поступления новых партий вакцин от коронавируса, добавила она. При этом Галимова заверила, что дефицита препаратов в Татарстане нет. В некоторых пунктах вакцинации наблюдается ажиотаж.
По последним данным, в Татарстане провакцинировано от коронавируса 621 145 человек. За сутки привились 17 745 татарстанцев.
Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать в стране эпидемиолого-математическую модель вакцинации от коронавируса, чтобы довести коллективный иммунитет до 80—90%.
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