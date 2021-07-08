«Татнефть» ввела СOVID-пропуска для сторонних посетителей

В административные здания предприятия и подразделения группы «Татнефть» сторонних посетителей будут пропускать только при предъявлении сертификата о вакцинации, в том числе QR‑кода. Посетить ее смогут и те, кто покажет через мобильное приложение дневник здоровья на портале госуслуг.

Также на предприятия и подразделения группы «Татнефть» можно будет пройти при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, результаты которого действительны в течение трех суток, или показав справку (сертификат) о наличии высокого титра антител в течение шести месяцев после перенесенного в тяжелой или средней форме коронавируса.

О новых ограничениях сообщила газета «Нефтяные вести» со ссылкой на заместителя

генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азата Хабибрахманова.



Напомним, подобные меры действуют и в ОЭЗ «Алабуга». Там сотрудники предприятий могут попасть на территорию организации при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста или медицинского отвода.



Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, комментируя ситуацию, отметила, что это частные структуры. «Мы не влияем на позицию работодателя», — добавила она.

Татьяна Демина