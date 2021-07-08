В Москве возбудили первое дело о покупке поддельного QR-кода о вакцинации

Правоохранительные органы в Москве возбудили первое уголовное дело о покупке несуществующего QR-кода о вакцинации от коронавируса, сообщают «Известия».



Дело возбуждено по статье о мошенничестве, сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Павел Милованов.

За подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов полиция возбудила уже 55 уголовных дел. Наказание за такие преступления — до 80 тысяч рублей штрафа, также закон предусматривает арест до 6 месяцев.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее МВД по Татарстану предупредило жителей об уголовной ответственности за покупку и использование сертификатов о вакцинации от коронавируса, если прививка в действительности не была сделана. Если гражданин с поддельной справкой заразит другого человека, то ему грозит наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Оно будет зависеть от тяжести последствий. В случае если заразившийся умрет, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации грозит до двух лет лишения свободы. За покупку и хранение справки — до одного года лишения свободы.

К тому же при покупке сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников. Злоумышленники могут взять деньги, но не выдать документ.

Маргарита Головатенко