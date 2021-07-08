В Москве отложили введение QR-кодов для посещения ресторанов на открытом воздухе до 1 августа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что текущая эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому пока можно воздержаться от введения новых ограничений и восстановить работу объектов, расположенных на открытом воздухе.



Риск заразиться коронавирусом на открытом воздухе гораздо меньше, чем в помещении, однако следует соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и дезинфицировать поверхности. Об этом он написал в личном блоге.

По просьбе представителей общепита до 1 августа включительно в Москве разрешается обслуживание посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов. Разрешение поддержит рестораны и туристическую отрасль, а еще москвичей, «которые пока не успели завершить вакцинацию».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Собянин отметил, что ситуация с распространением COVID-19 «внушает осторожный оптимизм», но опасность никуда не ушла, и риски заражения все еще высоки. Предотвратить ухудшение эпидобстановки можно только путем массовой вакцинации, сказал мэр и подчеркнул, что в столице ежедневно прививаются от коронавируса порядка 100 тысяч человек.

на днях российские поставщики и продуктовые ритейлеры предупредили мэрию Москвы о том, что не успевают вакцинировать 60% своих сотрудников до 15 июля хотя бы первым компонентом «антиковидной» вакцины, как предписывают власти. Пока доля привитых в некоторых компаниях не достигла и 20%. В связи с этим участники рынка просили Собянина перенести сроки исполнения указа до 15 августа.

Маргарита Головатенко