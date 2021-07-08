ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список отслеживания

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила выявленный в январе российский вариант COVID-19 в список для наблюдения. Об этом пишет «РИА Новости».

Российский штамм начнут внимательно отслеживать в ВОЗ с 9 июля. Среди других вариантов, на которые обращают внимание специалисты: мутации коронавируса, выявленные в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов предупредил россиян о циркуляции на территории страны «десятков тысяч разных штаммов коронавируса».



Татьяна Леухина