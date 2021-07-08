Франция призвала ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России

Фото: Максим Платонов

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон считает, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2.

«Число признанных вакцин должно быть ограничено теми, использование которых разрешило Европейское агентство лекарственных средств», — отметил Бон.

фото: Максим Платонов

Также он напомнил, что в ЕС разрешено четыре вакцины — от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

«В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — цитирует его ТАСС.

Новых побочных эффектов после применения российской вакцины «Спутник V» не выявлено. Об этом заявил недавно глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Алексей Нечаев