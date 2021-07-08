ЕС предложил Минздраву РФ обсудить сотрудничество взаимного признания сертификатов вакцинации

Евросоюз предложил российскому Министерству здравоохранения обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса, сообщил посол ЕС в Москве.



Посол заявил, что процесс сертификации российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе абсолютно не политизирован, информирует ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле сообщалось, что россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от коронавируса к загранпаспорту — он будет сформирован в формате QR-кода с указанием данных загранпаспорта, если гражданин указал эти данные на портале госуслуг в личном кабинете.

МВД по РТ предупреждало об уголовной ответственности за покупку и использование сертификатов о вакцинации от коронавируса. Если гражданин с поддельной справкой заразит другого человека, то ему грозит наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Оно будет зависеть от тяжести последствий. В случае если заразившийся умрет, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации грозит до двух лет лишения свободы. За покупку и хранение справки — до одного года лишения свободы.

Маргарита Головатенко