В Кремле оценили предложение Брюсселя о взаимном признании COVID-сертификатов

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Брюсселя о взаимном признании COVID-сертификатов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса. Об этом ранее рассказал посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

«Это заявление посла очень примечательно и очень положительно», — отметил Песков.



Отметим, что госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.



Алексей Нечаев