Новости общества

15:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле оценили предложение Брюсселя о взаимном признании COVID-сертификатов

14:03, 08.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Кремле оценили предложение Брюсселя о взаимном признании COVID-сертификатов
Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Брюсселя о взаимном признании COVID-сертификатов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса. Об этом ранее рассказал посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

«Это заявление посла очень примечательно и очень положительно», — отметил Песков.

Отметим, что госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также