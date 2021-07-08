В Кремле оценили предложение Брюсселя о взаимном признании COVID-сертификатов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Брюсселя о взаимном признании COVID-сертификатов. Об этом сообщил «Коммерсант».
Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от коронавируса. Об этом ранее рассказал посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.
«Это заявление посла очень примечательно и очень положительно», — отметил Песков.
Отметим, что госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.
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