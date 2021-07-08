В Набережных Челнах суд примет решение по делу о Дне молодежи

Фото: Максим Платонов

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что Роспотребнадзор завершил проверку соблюдения мер по борьбе с коронавирусом при проведении Дня молодежи в городе.

«Материалы направлены в суд. По его результатам можно будет комментировать принятое решение», — цитируют его Chelny-biz.

Напомним, Бариев после выступления Niletto на Дне молодежи, куда несколько тысяч челнинцев пришли без масок, предложил ужесточить «антиковидные» ограничения. Он отметил, что на концерте граждане забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции.



Мэр Челнов Наиль Магдеев с таким мнением не согласился и упрекнул Бариева в слабом контроле за общественным транспортом. «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями», — заявил он.



Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, на что тот ответил следующее: «Где-то были нарушения. Да, они были. И президент именно по этому вопросу сделал замечание, не по самому факту проведения».



Алексей Нечаев