Главное за выходные: рестораторы вынуждены повысить цены, биткоин побил рекорд дважды за день
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 15 марта:
- В выходные праздник Масленицы в Свияжске посетили около 19 тысяч человек — это рекордное количество. В предыдущие годы его посещали 12—14 тысяч человек.
- Российские рестораны, кафе и заведения фастфуда будут вынуждены повысить цены из-за роста стоимости продуктов. Сейчас, чтобы не растерять посетителей, общепит «экономит на салфетках», однако, по их словам, сокращать расходы «дальше некуда».
- В Нижнекамске на 58-м году жизни скоропостижно умер тренер альметьевской хоккейной школы Вячеслав Романов. Это произошло после матча «Нефтехимик-2005» — «Нефтяник-2005». Причины его смерти не уточняются.
- В челнинский суд поступило дело в отношении экс-директора ООО «КамгэсЗЯБ» Фарида Дирдизова. Бывший руководитель обвиняется в умышленном сокрытии средств завода в размере 59,2 млн рублей.
- Кабмин Татарстана утвердил участие в эксперименте с единым ресурсом земли и недвижимости. Эксперимент по созданию единого ресурса земли и недвижимости в Татарстане продлится до конца этого года. Для того чтобы провести эксперимент, в республике создается оперативный штаб. Ответственным за исполнение назначили первого вице-премьера Рустама Нигматуллина.
- В московские ОВД после проведения форума «Объединенных демократов» доставили около 200 человек. По данным ГУ МВД по Москве, в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе представители общественной организации предприняли попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. У участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Также сообщалось, что среди участников мероприятий были члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter заявил, что задержания прошли на «сомнительных основаниях».
- В субботу утром космонавт Сергей Рыжиков, уроженец нашей республики, сообщил в подмосковный центр полета, что из промежуточной камеры модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается утечка воздуха. Это при условии, что в марте экипаж заделал уже вторую трещину в модуле.
- В Казани на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино прошел 54-й Казанский лыжный марафон, в котором приняли участие более 500 человек. Спортсмены и любители прошли дистанции в 5, 25, 50 км.
- Стоимость биткоина в субботу дважды за день превысила исторический максимум, цена за него достигла $60 тысяч. До этого в тот же день биткоин превысил отметку в $59 тысяч. Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты зафиксировали 21 февраля — тогда один биткоин стоил $58 тысяч.
- Умерла народная артистка России и Татарстана, лауреат Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая Нажиба Ихсанова. Гражданская панихида пройдет 15 марта в 11.00 на площади перед театром Камала.
- Претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников конкурса «Евровидение» группе «Галасы ЗМеста» — хороший пиар для нее, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Напомним, в четверг Европейский вещательный союз, организатор песенного конкурса «Евровидение», отказался допустить на конкурс песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста». Там посчитали, что в песне есть политический подтекст. Белоруссии предложили изменить слова песни или отправить вместо нее другую. Если это не будет сделано, страну не допустят к конкурсу.
- Глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин сделал прививку от COVID-19. Первый компонент вакцины он получил в поликлинике №2 НЦРМБ.
- В аэропорту казахстанского города Алма-Аты при посадке разбился военный самолет Ан-26. Четыре человека погибли. Самолет летел из Нур-Султана. На его борту находились шесть человек. Воздушное судно не долетело до посадочной полосы. У самолета было замечено возгорание, затем он потерпел крушение.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил провести проверки из-за участившихся случаев отравления угарным газом в Татарстане с привлечением специалистов газовых служб, Ростехнадзора и иных ведомств. Песошин подчеркнул, что важным фактором является проверка квалификации работающих в газовых службах специалистов, а еще работников фирм, занимающихся установкой газового оборудования.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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