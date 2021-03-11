Организаторы «Евровидения» не стали допускать песню из Белоруссии из-за политизированности

Европейский вещательный союз, организатор песенного конкурса «Евровидение», отказался допустить на конкурс песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста». Об этом пишет RT.

Специалисты посчитали, что в песне присутствует политический подтекст. Белоруссии предложили изменить песню или отправить вместо нее другую, которая будет соответствовать его правилам. В противном случае страну исключат из конкурса.

Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях открыто выступает против белорусской оппозиции и акций протеста. Припев песни, с которой коллектив собирался выступить на «Евровидении», звучит так: «Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему».

8 марта стало известно, что Россию на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha с песней Russian woman. Выбор исполнительницы и песни вызвал жаркие споры. «Реальное время» вместе с экспертами разбиралось, о чем эта композиция. Все подробности — в материале интернет-газеты.

