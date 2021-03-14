Кабмин Татарстана утвердил участие в эксперименте с единым ресурсом земли и недвижимости

Эксперимент по созданию единого ресурса о земле и недвижимости в Татарстане продлится до конца этого года. Постановление об участии республики в эксперименте подписал премьер-министр Алексей Песошин.



Эксперимент пройдет на территориях Атнинского, Пестречинского и Зеленодольского районов РТ. Для того чтобы провести эксперимент, в республике создается оперативный штаб. Ответственным за исполнение назначили первого вице-премьера Рустама Нигматуллина.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее о создании в Татарстане в порядке эксперимента проекта по созданию единого информационного ресурса с данными о земле и недвижимости заявлял глава правительства России Михаил Мишустин. Проект, по его словам, должен поспособствовать повышению прозрачности в управлении земельными ресурсами и позволит вовлечь в оборот неиспользуемые объекты.



Проект стартовал в январе этого года. В феврале разработка единого ресурса о земле и недвижимости задерживалась из-за требований ФАС — требовалось повторно провести тендер на 394 млн, который объявили 20 января.

Маргарита Головатенко