В Казахстане разбился военный самолет при посадке

В аэропорту казахстанского Алма-Аты при посадке разбился военный самолет Ан-26. По предварительным данным, четверо человек погибли.

Самолет летел из Нур-Султана. На его борту находились шесть человек. Воздушное судно не долетело до посадочной полосы. У самолета было замечено возгорание, затем он потерпел крушение. На месте работают экстренные службы, пишет zakon.kz.

В МЧС Казахстана сообщили, что в результате происшествия погибло четверо человек. Двоих госпитализовали, передает «РИА Новости».

В феврале в Абуджи, столице Нигерии, рядом с международным аэропортом упал военный самолет King Air. Известно, что от него поступали сигналы о неисправности двигателя.

