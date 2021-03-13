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Происшествия

В Казахстане разбился военный самолет при посадке

15:47, 13.03.2021
В Казахстане разбился военный самолет при посадке
Фото: wikipedia.org

В аэропорту казахстанского Алма-Аты при посадке разбился военный самолет Ан-26. По предварительным данным, четверо человек погибли.

Самолет летел из Нур-Султана. На его борту находились шесть человек. Воздушное судно не долетело до посадочной полосы. У самолета было замечено возгорание, затем он потерпел крушение. На месте работают экстренные службы, пишет zakon.kz.

В МЧС Казахстана сообщили, что в результате происшествия погибло четверо человек. Двоих госпитализовали, передает «РИА Новости».

В феврале в Абуджи, столице Нигерии, рядом с международным аэропортом упал военный самолет King Air. Известно, что от него поступали сигналы о неисправности двигателя.

ПроисшествияОбщество
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