Умерла актриса театра имени Камала, народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова
Сегодня умерла народная артистка России и Татарстана, лауреат государственной премии Татарстана им. Г.Тукая Нажиба Ихсанова. Об этом сообщает пресс-служба театра им. Г. Камала.
Причина смерти не называется.
«Ведущая, яркая острохарактерная актриса, обладающая бурным темпераментом. Созданные ею многогранные образы отличают отточенный внешний рисунок в сочетании с глубокой психологической разработкой», — говорится в сообщении театра.
Гражданская панихида пройдет 15 марта в 11:00 на площади перед театром Камала, сообщается на странице театра в Instagram.
Нажиба Ихсанова родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. В 1961 году окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина в Москве и была принята в труппу Татарского академического театра. Супруга советского и российского драматурга, прозаика, публициста Туфана Миннуллина.
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