Умерла актриса театра имени Камала, народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова

Сегодня умерла народная артистка России и Татарстана, лауреат государственной премии Татарстана им. Г.Тукая Нажиба Ихсанова. Об этом сообщает пресс-служба театра им. Г. Камала.

Причина смерти не называется.

«Ведущая, яр­кая ост­ро­ха­рак­тер­ная акт­ри­са, обладающая бурным темпераментом. Созданные ею многогранные образы отличают от­то­чен­ный внеш­ний ри­су­нок в со­че­та­нии с глу­бо­кой пси­хо­ло­ги­чес­кой разработкой», — говорится в сообщении театра.

Гражданская панихида пройдет 15 марта в 11:00 на площади перед театром Камала, сообщается на странице театра в Instagram.

Нажиба Их­са­но­ва ро­ди­лась 25 ян­ва­ря 1938 го­да в де­рев­не Бу­ра­лы Аз­на­ка­евс­ко­го ра­йо­на Татарстана. В 1961 го­ду окон­чи­ла Выс­шее те­ат­раль­ное учи­ли­ще им. М. Щеп­ки­на в Моск­ве и бы­ла при­ня­та в труп­пу Та­тарс­ко­го ака­де­ми­чес­ко­го те­ат­ра. Супруга советского и российского драматурга, прозаика, публициста Туфана Миннуллина.

Татьяна Леухина