Госдеп осудил задержания на форуме депутатов в Москве

Задержания на форуме «Объединенных демократов» в Москве прошли на «сомнительных основаниях», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.



«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях», — приводит RT его слова.

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices.