Госдеп осудил задержания на форуме депутатов в Москве

Задержания на форуме «Объединенных демократов» в Москве прошли на «сомнительных основаниях», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.



«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях», — приводит RT его слова.

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021

Также Блинкен призвал прекратить преследование «независимых голосов».

Напомним, в московские ОВД после проведения форума «Объединенных демократов» доставили около 200 человек. По данным ГУ МВД по Москве, в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе представители общественной организации предприняли попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. У участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Также сообщалось, что среди участников мероприятии были члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Среди задержанных были муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» (нежелательная в РФ организация) Андрей Пивоваров, а еще политик Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

Маргарита Головатенко