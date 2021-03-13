Стоимость биткоина вновь побила рекорд и превысила $60 тысяч

Стоимость биткоина впервые в истории криптовалюты превысила $60 тысяч. Она побила рекорд второй раз за день. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов на сайте CoinDesk.

За последние сутки биткоин подорожал на 6%. Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты зафиксировали 21 февраля — тогда один биткоин стоил $58 тысяч.

Фото: pixabay.com

Сегодня днем биткоин превысил отметку в $59 тысяч.



Ранее стало известно, что казанцы начали скупать оборудование для майнинга в связи с очередным ажиотажем на рынке криптовалют. Рост цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России. В феврале текущего года спрос на видеокарты по стране подскочил в 2,6 раза. В Казани — в 2,7 раза. Готовыми майнинговыми фермами в России стали интересоваться в 3,8 раза чаще по сравнению с февралем прошлого года. Больше всего интересуются в текущем году видеокартами: GTX 1060, GTX 1070, RX 570. В феврале этого года самой запрашиваемой видеокартой стала не так давно снятая с производства Geforce GTX 1060.

