Биткоин опять обновил рекорд — его стоимость превысила $59 тысяч

Биткоин снова обновил исторический рекорд и превысил отметку в $59 тысяч. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов сайта CoinDesk.



Курс биткоина, по данным на 13.21 (мск), достиг уровня $59 122.

Фото: pixabay.com

В начале марта цена биткоина на торгах превысила $54 тысячи впервые с 23 февраля, достигнув на пике $54 338, что выше показателя закрытия торгов на 4,9%.

Ранее биткоин пробил планку в $58 тысяч. С октября 2020 года криптовалюта подорожала более чем в два раза.

Маргарита Головатенко