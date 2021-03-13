Лукашенко прокомментировал недопуск песни от Белоруссии на «Евровидение»

Претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников конкурса «Евровидение» группе «Галасы ЗМеста» — хороший пиар для нее. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар, — заявил глава государства.

Он допустил возможность представления на конкурс другой песни, пишет Sputnik Беларусь.

Фото: wikimedia.org

В четверг Европейский вещательный союз, организатор песенного конкурса «Евровидение», отказался допустить на конкурс песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста». Там посчитали, что в песне есть политический подтекст. Белоруссии предложили изменить слова песни или отправить вместо нее другую. Если это не будет сделано, стану не допустят к конкурсу.



Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях открыто выступает против белорусской оппозиции и акций протеста. Припев песни, с которой коллектив собирался выступить на «Евровидении», звучит так: «Я научу тебя плясать под дудочку, // Я научу тебя клевать на удочку, // Я научу тебя ходить по струночке, // Ты будешь всем доволен, рад всему».

Татьяна Леухина