Глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин привился от COVID-19

Глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин сделал прививку от COVID-19. Первый компонент вакцины он сегодня в поликлинике №2 НЦРМБ.

— Мы очень внимательно относимся к этому вопросу, и благодаря нашему медицинскому персоналу, в первую очередь терапевтическому звену, ведём анализ и следим за состоянием пациентов. Сейчас в поликлинике мы пообщались и с медиками, и с пациентами, которые рассказали, что после прививки у нижнекамцев не возникало осложнений. Ситуация с коронавирусной инфекцией в нашем районе стабильная, но хочу напомнить, что только коллективный иммунитет сможет защитить нас от инфекции, — рассказал он.

Фото: e-nkama.ru

Сейчас в инфекционном госпитале Нижнекамска находятся 102 пациента. Количество пациентов с COVID-19, которым необходима госпитализация, снижается, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Прививку от коронавируса сделал заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, а председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов получил второй компонент вакцины.



Также от COVID-19 привились глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин, руководитель Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов и глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров.

