В Казанском лыжном марафоне приняли участие более 500 человек

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани сегодня на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино прошел 54-й Казанский лыжный марафон, в котором приняли участие более 500 человек. Спортсмены и любители прошли дистанции в 5, 25, 50 км.

Призовой фонд составил 600 тысяч рублей. В результате победителями в забеге на 50 км среди женщин стала Вероника Лопатина из Пермского края, среди мужчин — Глеб Ретивых, представитель Тюмени, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: minsport.tatarstan.ru

«Реальное время» подготовило фоторепортаж с места прохождения лыжного марафона в Юдино.

В феврале в Казани и других городах Татарстана проходила массовая лыжная гонка «Лыжня России». В столице республики соревнования проходили на четырех площадках: в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по улице Гаврилова, в поселке Нагорный. Основной старт состоялся на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. Победителям вручили памятные медали, кубки и дипломы Министерства спорта РФ, а также памятные призы от партнеров соревнований.

