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Праздник Масленицы в Свияжске посетили рекордное количество человек

19:58, 14.03.2021
Праздник Масленицы в Свияжске посетили рекордное количество человек
Фото: Максим Платонов

Сегодня праздник Масленицы в Свияжске посетили около 19 тысяч человек — это рекордное количество. Об этом «Реальному времени» сообщили в музее-заповедника «Остров-град Свияжск».

Сегодня директор музея Артём Силкин сообщал, что на празднике ждут 8 тысяч человек. В предыдущие года его посещали 12-14 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов

В Казани праздничные гулянья на озере Лебяжье посетили более 26 тысяч человек, подсчитали в администрации Кировского и Московского районов города.

Корреспонденты «Реального времени» побывали на Масленице в Свияжске и рассказали, как прошел праздник. Все подробности — в материале интернет-газеты.

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