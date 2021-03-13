Около 200 человек задержали на форуме в Москве

В московские ОВД после проведения форума «Объединенных демократов» доставили около 200 человек. Такие данные приводятся на сайте ГУ МВД по Москве.



По данным ведомства, в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе представили общественной организации предприняли попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. У участников отсутствовали средства индивидуальной защиты.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также, говорится в сообщении ГУ МВД, среди участников мероприятии были чены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

Сейчас полицейские проводят проверки.

Сегодня в отеле «Измайлово» состоялся форум муниципальных депутатов. Среди участников — муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» (нежелательная в РФ организация) Андрей Пивоваров, политик Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.