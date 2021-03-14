В Нижнекамске после хоккейного матча умер тренер

В Нижнекамске на 58-ом году жизни скоропостижно умер тренер альметьевской хоккейной школы Вячеслав Романов. Это произошло после матча «Нефтехимик-2005» — «Нефтяник-2005», сообщает пресс-служба ХК «Нефтяник».

Причины его смерти не уточняются.

Романов выступал за альметьевскую команду мастеров «Спутник». После завершения карьеры стал тренером, работал в спортшколе с 2007 года.

Среди его воспитанников — обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Александр Дергачев, нападающий «Нефтяника» Ленар Мансуров, а нынешние его воспитанники, ребята 2005 года рождения — действующие Чемпионы Поволжья.

Прощание и похороны пройдут во вторник, 16 марта, в Нижнекамске. Церемония отпевания начнется в 09.00 в Храме Воскресения Христова по адресу: Нижнекамск, ул. Мурадьяна, 5.