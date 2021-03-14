Российские рестораторы предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов

Фото: Максим Платонов

Российские рестораны, кафе и заведения фастфуда будут вынуждены повысить цены из-за роста стоимости продуктов. Сейчас, чтобы не растерять посетителей общепит «экономит на салфетках», однако, по их словам, сокращать расходы «дальше некуда», передает РБК.



Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» поднимет цены на 1–2 рубля уже в конце марта, рассказал ее основатель Михаил Гончаров. Переговоры с ресторанами о повышении цен на продукты поставщики начали еще в декабре.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В «Росинтер Ресторантс Холдинг» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays) отметили, что многие продукты, которые используются для приготовления блюд, например, подсолнечное масло, значительно подорожали. Президент компании Маргарита Костеева заявила, что пока цены на продукцию планируется удерживать на «доковидном» уровне. Цены повышать не планируют и в «Макдоналдсе».

На этой неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла и продуктовыми сетями для стабилизации их цен продлеваться не будут.

Татьяна Леухина