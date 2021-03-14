Суд начал рассматривать дело экс-директора «КамгэсЗЯБа»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В челнинский суд поступило дело в отношении экс-директора ООО «КамгэсЗЯБ» Фарида Дирдизова. Об этом сказано на сайте набережночелнинского горсуда.



Бывший руководитель обвиняется в умышленном сокрытии средств завода в размере 59,2 млн рублей. В январе прокуратура Татарстана утвердила заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего директора, обвиняемого по статье о сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.

Дирдизов признал свою вину в предъявленном ему обвинении по статье о сокрытии денежных средств (ч.2 ст. 199.2 УК РФ). Слушание по делу назначили на 7 апреля.

Напомним, в феврале Набережночелнинский горсуд признал еще одного бывшего директора ООО «КамгэсЗЯБ» Марата Усманова виновным в сокрытии средств от налоговой. Топ-менеджеру предстоит выплатить штраф в 350 тысяч рублей по аналогичной статье.

Маргарита Головатенко