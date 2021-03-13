Алексей Песошин поручил провести проверки из-за участившихся случаев отравления угарным газом в Татарстане

В прошлом году в Татарстане было зафиксировано 33 случая отравления угарным газом, а в текущем году зарегистрировали уже 25 случаев отравления, пострадало 49 человек. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства РТ заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил провести проверки с привлечением специалистов газовых служб, Ростехнадзора и иных ведомств. Песошин подчеркнул, что важным фактором является проверка квалификации работающих в газовых службах специалистов, а еще работников фирм, занимающихся установкой газового оборудования.

Песошин отметил, что важно уделить внимание многодетным семьям.

Напомним, в Татарстане действительно участились случаи отравления людей угарным газом. Так, только в марте произошло несколько случаев. Среди последних — отравление и смерть в селе Нижнее Бишево Заинского района РТ двух человек. На днях в Бавлинском районе Татарстана с диагнозом «отравление угарным газом» был госпитализирован 81-летний мужчина.

В прокуратуре РТ до этого сообщали, что в Кировском районе Казани после двух фактов отравления граждан угарным газом проверят внутриквартирное газовое оборудование, особенно в домах, которые имеют значительный износ (более 30 лет эксплуатации).

Маргарита Головатенко