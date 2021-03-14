Космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что на МКС продолжается утечка воздуха

В субботу утром космонавт Сергей Рыжиков, уроженец нашей республики, сообщил в подмосковный центр полета, что из промежуточной камеры модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается утечка воздуха. Это при условии, что в марте экипаж заделал уже вторую трещину в модуле.



Как сообщил Рыжиков, давление в камере «Звезды» составляет 678 мм ртутного столба — в пятницу после закрытия люка в отсек оно составляло 730 мм. То есть давление в камере упало на 52 мм ртутного столба за 11,5 часа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: roscosmos.ru

Напомним, о заделке первой трещины «Реальное время» сообщало 6 марта. Вторую трещину слоем герметика экипаж закрыл 9 марта.

Маргарита Головатенко