Жаворонков рассказал, как распределяется вакцина от коронавируса по больницам

Фото: Максим Платонов

Количество доз вакцины от коронавируса, которое должно поступить в конкретную поликлинику или больницу, определяют Минздрав и медицинские учреждения республики. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Наша задача — оценить количество поступающей вакцины, пропускную способность одного пункта вакцинации», — отметил он. По его словам, если пропускная способность одного пункта вакцинации составляет 80—100 человек в день и если приходит 100 вакцин, то целесообразно их сосредоточить на один пункт вакцинации. А если количество поступающей вакцины значительное и есть лист ожидания, то должны разворачиваться дополнительные пункты.

Он привел в пример Казань, где сейчас достаточное количество препарата и работают все пункты для вакцинации.

Фото: Максим Платонов

Замминистра здравоохранения отметил, что в каждом районе Татарстана ведется большая работа по вакцинации и призвал не устраивать из этого соревнование: «У нас не лидеры с антилидерами. Идет серьезная очень работа, медицинские работники работают в этом плане на довольно серьезном уровне загрузки, то есть здесь нет задачи «быстрее, выше, сильнее». Задача — сделать это все эффективно, безопасно и попытаться охватить максимально всех желающих».

Также сегодня Жаворонков рассказал об открытии пунктов вакцинации в ТЦ.