В ВОЗ порекомендовали переболевшим COVID-19 пройти вакцинацию от вируса

Фото: Максим Платонов

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан сообщила, что пройти вакцинацию от коронавируса рекомендуется всем людям, независимо от того, переболели ли они COVID-19 или нет.

Эксперт отметила, что неизвестно, как долго держится иммунитет к инфекции у переболевших. Сваминатан также обратила внимание, что не у всех он вырабатывается сильным.



Укрепить иммунитет к коронавирусу позволит прививка, рассказала главный научный сотрудник ВОЗ в видео на официальном YouTube-канале организации. Сваминатан напомнила, что COVID-19 может протекать у переносчика бессимптомно, что создает угрозу заражения для других людей.

В начале февраля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в глобальном плане число вакцинированных от коронавируса людей в мире превысило количество инфицированных с начала пандемии.

Татьяна Демина