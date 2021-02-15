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В ВОЗ порекомендовали переболевшим COVID-19 пройти вакцинацию от вируса

19:43, 15.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ порекомендовали переболевшим COVID-19 пройти вакцинацию от вируса
Фото: Максим Платонов

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан сообщила, что пройти вакцинацию от коронавируса рекомендуется всем людям, независимо от того, переболели ли они COVID-19 или нет.

Эксперт отметила, что неизвестно, как долго держится иммунитет к инфекции у переболевших. Сваминатан также обратила внимание, что не у всех он вырабатывается сильным.


Укрепить иммунитет к коронавирусу позволит прививка, рассказала главный научный сотрудник ВОЗ в видео на официальном YouTube-канале организации. Сваминатан напомнила, что COVID-19 может протекать у переносчика бессимптомно, что создает угрозу заражения для других людей.

В начале февраля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в глобальном плане число вакцинированных от коронавируса людей в мире превысило количество инфицированных с начала пандемии.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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