Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» эффективна против мутаций COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против распространяющих в мире штаммов COVID-19, сообщает ТАСС.
В ведомстве заверили, что препарат «ЭпиВакКорона защищает от южноафриканской, британской и бразильской мутаций коронавируса.
Сообщается, что центр «Вектор» отслеживает мутации, которые могли бы повлиять на эффективность разработанной им вакцины от COVID-19.
В начале февраля в России завершили пострегистрационные клинические исследования «ЭпиВакКороны» среди пожилых людей. Результаты испытаний положительные. Разработчики считают, что иммунитет у вакцинируемых будет держаться около года.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поручил провести анализ и оценку эффективности российских вакцин против коронавируса в отношении его новых штаммов, активно распространяющихся в мире.
Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» в Татарстане ожидают в начале марта.
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