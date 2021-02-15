Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» эффективна против мутаций COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против распространяющих в мире штаммов COVID-19, сообщает ТАСС.

В ведомстве заверили, что препарат «ЭпиВакКорона защищает от южноафриканской, британской и бразильской мутаций коронавируса.

Сообщается, что центр «Вектор» отслеживает мутации, которые могли бы повлиять на эффективность разработанной им вакцины от COVID-19.

В начале февраля в России завершили пострегистрационные клинические исследования «ЭпиВакКороны» среди пожилых людей. Результаты испытаний положительные. Разработчики считают, что иммунитет у вакцинируемых будет держаться около года.



Фото: Максим Платонов

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поручил провести анализ и оценку эффективности российских вакцин против коронавируса в отношении его новых штаммов, активно распространяющихся в мире.

Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» в Татарстане ожидают в начале марта.



Татьяна Демина